По Мурманской области ожидается небольшой, местами умеренный снег

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров в ближайшие дни будет находиться под влиянием антициклона, расположенного над Приволжским федеральным округом России. В этот период ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы, местами осадки преимущественно в виде мокрого снега.

Сегодня, 26 октября, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, ночью на востоке области без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях до -11°, днём от -2 до +3°. Местами гололедица.