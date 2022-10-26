Мурманская область. Арктика (16+)26.10.22 08:00
По Мурманской области ожидается небольшой, местами умеренный снег
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров в ближайшие дни будет находиться под влиянием антициклона, расположенного над Приволжским федеральным округом России. В этот период ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы, местами осадки преимущественно в виде мокрого снега.
Сегодня, 26 октября, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, ночью на востоке области без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях до -11°, днём от -2 до +3°. Местами гололедица.
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Последние комментарии
Мария
25.10.22 13:45
Молодцы ребята, гордимся вами)))
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
24.10.22 21:03
Здравствуйте, мурманчане и гости земли Кольской. Учащиеся МБОУ КШМ приняли участие в митинге, приуроченном к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье! КШМ помнит, КШМ гордится! И именно
Д.О. Вернер
15.10.22 22:02
Может А.Попов хотел сказать, "что низкая явка избирателей обусловлена разочарованием в действительности... " А написали "что в системе муниципальных выборов"...
Комментарий к новости:В Мурманске на очередном пленуме обкома КПРФ обсудили итоги муниципальных выборов
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