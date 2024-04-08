По Мурманской области ожидается небольшой, местами умеренный снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 8 апреля Кольский полуостров будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления: местами пройдёт снег, преобладающая температура воздуха составит ночью -8-13° при прояснениях -15-20°, днём от 0 до -6°.

Сегодня, 8 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер восточный умеренный, днём местами сильный, позёмок. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -12-17°, днём от 0 до -5°. Гололедица.