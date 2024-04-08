Мурманская область. Арктика (16+)08.04.24 08:00
По Мурманской области ожидается небольшой, местами умеренный снег
Как сообщает Мурманское УГМС, 8 апреля Кольский полуостров будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления: местами пройдёт снег, преобладающая температура воздуха составит ночью -8-13° при прояснениях -15-20°, днём от 0 до -6°.
Сегодня, 8 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер восточный умеренный, днём местами сильный, позёмок. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -12-17°, днём от 0 до -5°. Гололедица.
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Последние комментарии
егор
06.04.24 22:23
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Александр Патраков.
04.04.24 15:55
Помню, как заходил в кабинет к маме, где сидела она и Валентина Васильевна Жданова, а в кресле сидел отец Анатолия Бредова. Я поздоровался, а он сунул мне конфетку.
Василиса
02.04.24 11:36
Есть опыт постройки и эксплуатации подобных котельных у данной фирмы (Тепло людям)? Судя по информации из интернета у этой фирмы один сотрудник в виде директора и минусовые доходы.
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