По Мурманской области ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 18 ноября погоду Кольского полуострова будет определять циклон с центром на севере Норвежского моря. По Мурманской области ожидается снег, мокрый снег, преобладающая температура воздуха от +2 до -3°.

19 и 20 ноября наш регион будет находиться под влиянием циклона с центром в районе горла Белого моря: ожидается снег, 20 ноября местами порывистый ветер, постепенное понижение температуры воздуха.

Сегодня, 18 ноября, будет облачная погода. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха от +2 до -3° в течение суток. Гололедица.