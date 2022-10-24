По Мурманской области ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, расположенного на востоке Баренцева моря. В этот период ожидается понижение температуры воздуха, временами осадки преимущественно в виде мокрого снега и сильный порывистый ветер в северной части Кольского полуострова.

Сегодня, 24 октября, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный, ночью и утром местами сильный. Температура воздуха от -2 до +3° в течение суток. Местами гололедица.