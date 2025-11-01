По Мурманской области ожидается небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 1 ноября Кольский полуостров будет находиться под влиянием малоградиентного барического поля: ожидается местами мокрый снег, снег, преобладающая температура воздуха от -3 до +3°.

2-3 ноября погоду нашего региона будет определять восточная периферия циклонической депрессии. По Мурманской области местами пройдут небольшие осадки, преобладающая температура воздуха составит 2 ноября ночью от 0 до -6°, днём от +3 до -2°, 3 ноября в дневные часы от 0 до +5°.

Сегодня, 1 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ветер южный слабый. Температура воздуха от -3 до +2° в течение суток, ночью при прояснениях до -9°. Местами гололедица.

2 ноября - ветер южный, юго-восточный умеренный. Местами небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, при прояснениях до -10°, днём от +3 до -2°. Местами гололедица.

3 ноября - ветер восточный, юго-восточный умеренный. Местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью от +3 до -2°, днём от 0 до +5°. Местами гололедица.