Мурманская область. Арктика (16+)03.11.22 08:00
По Мурманской области ожидается небольшой мокрый снег, туман, изморозь
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием северо-западной периферии антициклона, расположенного в районе Рязанской области. Ожидается относительно тёплая для этого времени года погода, в отдельных районах с туманами и незначительными осадками преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах ожидается гололедица, местами сильная
Сегодня, 3 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой мокрый снег, туман, изморозь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, при прояснениях до -9°, днём от -2 до +3°. Гололедица, местами сильная.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
01.11.22 19:41
"...за 12 лет интерес к жизни в других странах снизился более чем в 2 раза..." - увы, это не равно тому, что к жизни в родной стране интерес вырос в 2 раза...
Мария
25.10.22 13:45
Молодцы ребята, гордимся вами)))
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
24.10.22 21:03
Здравствуйте, мурманчане и гости земли Кольской. Учащиеся МБОУ КШМ приняли участие в митинге, приуроченном к 78-летию разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье! КШМ помнит, КШМ гордится! И именно
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