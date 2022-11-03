По Мурманской области ожидается небольшой мокрый снег, туман, изморозь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием северо-западной периферии антициклона, расположенного в районе Рязанской области. Ожидается относительно тёплая для этого времени года погода, в отдельных районах с туманами и незначительными осадками преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах ожидается гололедица, местами сильная

Сегодня, 3 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой мокрый снег, туман, изморозь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, при прояснениях до -9°, днём от -2 до +3°. Гололедица, местами сильная.