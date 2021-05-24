По Мурманской области ожидается небольшой мокрый снег. Ветер северный слабый
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона определяет циклон, смещающийся с юга Финляндии на Кольский полуостров. 23 мая циклон сместился на юго-восток Баренцева моря, интенсивность осадков уменьшилась. 24 мая ожидается среднесуточная температура воздуха на 1-4° ниже климатической нормы.
Сегодня, 24 мая, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой мокрый снег. Ветер северный слабый. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём +3 +8°. Ночью местами гололедица.
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На реках запада и центра Мурманской области, на горных реках проходят пики весеннего половодья. Максимальные уровни воды на реках ниже среднемноголетних на 5-
По данным водпоста р.Кола-1429-й км уровень воды на реке Кола в 10 час мск 23 мая был равен