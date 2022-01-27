Декабрьские лидеры по росту цен в Мурманской области: яйца куриные, меха и автобусные экскурсииСовфед единогласно одобрил закон об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)27.01.22 08:00

По Мурманской области ожидается небольшой снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 27-29 января Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается небольшой снег, преобладающая температура воздуха ночью -10-16° при прояснениях -20-25°, днём -7-12°, местами до -17°. На дорогах гололедица.

Сегодня, 27 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, туман, изморозь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -11-16°, при прояснениях -19-24°, днём -7-12°, местами до -17°. Гололедица, местами сильная.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Итоги года в сфере судостроения: более 16 тысяч вакансий и повышение зарплаты в среднем на 5 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Нина
27.01.22 09:30
Зато мы делаем ракеты...
Комментарий к новости:В надежде только на чудо – семья северян уже много лет живёт в аварийном доме
Игорь
26.01.22 20:53
А где они жили раньше?
Комментарий к новости:Улучшить условия проживания скоро смогут студенты МГТУ
Екатерина Дорошенко
22.01.22 12:55
Классная встреча РДШ с Екатериной Борисовной Шаповаловой в Сопках.
Комментарий к новости:Открыть своё кафе или ресторан поможет проект «Гастрономическая карта России»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире16:05«Рамки закона». Тематическая программа (12+)16:30«Большой скачок». Научно-популярная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Привычное: в России повысили минимальные цены на водку, бренди и коньяк-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 68 копеек-PRO Энергетику (18+)Система диспетчеризации АО «Мурманэнергосбыт» позволит дистанционно управлять параметрами котельных-PRO ЖКХ (18+)Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит нормативы потери воды в коммунальных сетях-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит нормативы потери воды в коммунальных сетях
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика