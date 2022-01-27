Как сообщает Мурманское УГМС, 27-29 января Кольский полуостров будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидается небольшой снег, преобладающая температура воздуха ночью -10-16° при прояснениях -20-25°, днём -7-12°, местами до -17°. На дорогах гололедица.

Сегодня, 27 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, туман, изморозь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -11-16°, при прояснениях -19-24°, днём -7-12°, местами до -17°. Гололедица, местами сильная.