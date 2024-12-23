Мурманская область. Арктика (16+)23.12.24 08:00
По Мурманской области ожидается небольшой снег, постепенное повышение температуры воздуха
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет циклон, сместившийся с районов Финляндии. По Мурманской области ожидается снег, местами порывистый ветер, метель. Днём 23 декабря ожидается увеличение количества облачности, небольшой снег, постепенное повышение температуры воздуха.
Сегодня, 23 декабря, будет переменная облачность. Местами небольшой, днём на юге умеренный снег. Ветер на севере области юго-западный слабый, на юге северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях -22-27°, в центральных районах местами -28-33°, днём -10-15°, местами -18-23°. Гололедица.
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VtcnysQ51
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