По Мурманской области ожидается облачная c прояснениями погода. Местами мокрый снег, туман

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием западной периферии обширной циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается местами мокрый снег, снег, в отдельных районах порывистый северный ветер. На дорогах местами гололедица.

Сегодня, 9 октября, будет облачная c прояснениями погода. Местами мокрый снег, туман. Ветер северный слабый, местами умеренный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём +1 +6°.