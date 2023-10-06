По Мурманской области ожидается облачная c прояснениями погода. Местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега

Как сообщает Мурманское УГМС, октября Кольский полуостров находится под влиянием циклона с центром в Баренцевом море. По Мурманской области ожидаются местами осадки, в течение суток 6 октября на севере области порывистый ветер.

Сегодня, 6 октября, будет облачная c прояснениями погода. Местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём от 0° до +5°. Ночью местами гололедица.