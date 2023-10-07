По Мурманской области ожидается облачная c прояснениями погода. Местами небольшой снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 7 октября погоду Кольского полуострова будет определять поле пониженного атмосферного давления. По Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, температура воздуха ночью -1-6°, днём от 0 до +5°.

8-9 октября наш регион будет находиться под влиянием западной периферии обширной циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается местами мокрый снег, снег, в отдельных районах порывистый северный ветер, преобладающая температура воздуха ночью от +1 до -5°, днём от 0 до +5°. На дорогах местами гололедица.

Сегодня, 7 октября, будет облачная c прояснениями погода. Местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер юго-западный, южный умеренный, днём на юге области северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6°, днём от 0 до +5°. Ночью и утром местами гололедица.