По Мурманской области ожидается облачная c прояснениями погода. Осадки, преимущественно в виде мокрого снега

Как сообщает Мурманское УГМС, 12-13 погоду нашего региона будет определять глубокий активный циклон, смещающийся с Ботнического залива на Кольский полуостров. По Мурманской области ожидаются осадки различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер, температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём от 0 до +5°.

14 октября циклон заполнится и сместится на юго-восток Баренцева моря, осадков станет меньше, ветер ослабеет, температура воздуха составит ночью от 0 до -5°, днём от -1 до +4°. На дорогах местами гололедица.

Сегодня, 12 октября, будет облачная c прояснениями погода. Осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер южный, юго-восточный умеренный, вечером на юге сильный. Температура воздуха от +3 до -2°. Местами гололедица.

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В течение прошедшего периода на большинстве рек Мурманской области уровни воды продолжили понижаться. В целом за неделю уровни воды понизились на 1-26 см, на реке Поной на 42-45 см.

В связи с отрицательными температурами воздуха 7-11 октября на реках Туманная, Поной появились временные ледовые явления в виде заберегов, на р. Варзуга отмечается шугоход.

За неделю температура воды на реках, озёрах и водохранилищах понизилась на 3-7°C и была равна на реках 1-5°C, на горных реках 0,6-0,8°C, на Ловозере и Умб-озере – 1-3°C, на остальных озерах и водохранилищах 5,0-10,0°C.