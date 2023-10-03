Жителям региона предлагают ознакомиться с новым дизайн-проектом благоустройства площади Пять Углов4 октября в Мурманске состоится проверка системы оповещения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)03.10.23 08:00

По Мурманской области ожидается облачная c прояснениями погода. Временами осадки

Как сообщает Мурманское УГМС, сентябрь 2023 года на территории Мурманской области стал самым тёплым за период наблюдений с 1936 года. По предварительной оценке, в среднем по области температура воздуха превысила климатическую норму более чем на 3°. В Мурманске сентябрьская температура воздуха составила +10,3°, что выше нормы на 2,7° и выше предыдущего максимального значения, которое отмечалось в 1938 году на 0,4°. На побережьях Баренцева и Белого морей средняя за месяц температура воздуха превышала +11°, а на гидрометеорологической станции Зареченск составила +12,0°.

3-4 октября наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдут осадки, ночью в отдельных районах температура воздуха опустится ниже 0°, днём воздух прогреется до +2+8°.

5 октября погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон в Баренцевом море. По Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки, на севере региона сильный порывистый ветер, понижение температуры воздуха.

Сегодня, 3 октября, будет облачная c прояснениями погода. Временами осадки. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём +2+7°.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Людей нет: итоги девяти месяцев в судостроительной отрасли страны
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕМурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
26.09.23 16:02
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! От себя лично (матери и дочери), всего коллектива учителей-предметников МБОУ КШМ, работников бюджетной сферы МО говорим спасибо за повышени
Комментарий к новости:Зарплаты бюджетникам в Мурманской области повысят на 5,5%
Османова Нурижат Алиловна
24.09.23 09:15
Доброе утро всем. Кто это придумал и запустил - хочу сказать спасибо огромное. Очень хорошая идея для российских детей-школьников.... Мы любим Россию, мы любим и ценим человеческую жизнь, мы всегда в
Комментарий к новости:В 15 мурманских школах открылись «Парты Героев»
Никита
21.09.23 23:33
Очень интересно смотреть, как с каждым новым интервью все больше раскрывается человек. Спасибо, что приглашаете профессионалов своего дела в эфир! Хочется смотреть ещё и видеть других специалистов Му
Комментарий к новости:Даниил Ефимов, заведующий травматологическим отделением ГОБУЗ «МОКМЦ», врач ортопед-травматолог: каждый пациент индивидуален, или Каждый врач должен развивать свои профнавыки
-Правовая консультация (18+)Росреестр - в помощь: одним заявлением защитить свою недвижимость от мошенников
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире16:00«Горизонт приключений. Север». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Пособие по временной нетрудоспособности в 2024 году составит более 122 тысяч рублей – Минтруд-PRO Валюту (16+)Курс американской валюты выше 100 рублей, впервые с 14 августа-PRO Энергетику (18+)Выработка электроэнергии Кольской АЭС в сентябре текущего года составила 850,7 млн кВтч, что превысило плановое задание 753,2 млн кВтч на 13%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 3 октября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)От денежного довольствия и пенсии военных до маркировки пива: законы, вступающие в силу в октябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика