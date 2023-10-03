По Мурманской области ожидается облачная c прояснениями погода. Временами осадки

Как сообщает Мурманское УГМС, сентябрь 2023 года на территории Мурманской области стал самым тёплым за период наблюдений с 1936 года. По предварительной оценке, в среднем по области температура воздуха превысила климатическую норму более чем на 3°. В Мурманске сентябрьская температура воздуха составила +10,3°, что выше нормы на 2,7° и выше предыдущего максимального значения, которое отмечалось в 1938 году на 0,4°. На побережьях Баренцева и Белого морей средняя за месяц температура воздуха превышала +11°, а на гидрометеорологической станции Зареченск составила +12,0°.

3-4 октября наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдут осадки, ночью в отдельных районах температура воздуха опустится ниже 0°, днём воздух прогреется до +2+8°.

5 октября погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон в Баренцевом море. По Мурманской области ожидаются местами небольшие осадки, на севере региона сильный порывистый ветер, понижение температуры воздуха.

Сегодня, 3 октября, будет облачная c прояснениями погода. Временами осадки. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от -3 до +2°, днём +2+7°.