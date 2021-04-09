По Мурманской области ожидается облачная, днём с прояснениями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности. По Мурманской области ожидаются временами осадки, местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от 0 до +5°.

Сегодня, 9 апреля, будет облачная, днём с прояснениями погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер ночью северный, северо-западный умеренный, днём юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём +1+6°. Местами гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области сохраняется ледостав, на горных реках - ледостав с промоинами, остаточные забереги.

На территории Мурманской области продолжительное время наблюдаются положительные среднесуточные температуры воздуха - прочность льда на реках и водоёмах интенсивно уменьшается.

При наблюдаемой толщине ледяного покрова, равной 25 см и более, передвижение по льду на некоторых участках реки (водоёма) может быть опасно.