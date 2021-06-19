По Мурманской области ожидается облачная, днём с прояснениями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, 19 июня погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с районов Скандинавии. По Мурманской области пройдёт дождь, наиболее интенсивный ночью, местами порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +12+20°.

20 и 21 июня в нашем регионе ожидается временами дождь, преобладающая температура воздуха ночью +6+11°, днём +12+18°.

Сегодня, 19 июня, будет облачная, днём с прояснениями погода. Дождь, ночью в отдельный районах сильный. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +7+12°, днём +12+17°, на юге области до +22°.

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Изменение уровней воды на реках нашего региона за прошедшие сутки составило от + 6 см до -16 см .

Температура воды на реках, озёрах и водохранилищах составляет от 9,0° до 16,0°, на горных реках - 4,0-5,5°, на Серебрянском водохранилище - 5,3°.

На реке Кола (в районе гидрологического поста -1429-й км Окт. ж.д.) температура воды 18 июня в 8 часов мск была +15,0°.