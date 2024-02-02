2 марта в парке «Патриот» близ Кильдинстроя вновь состоится «Гонка Героев»«SuperJob»: стало известно, кто в Мурманске может зарабатывать до 150 тысяч рублей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)02.02.24 08:00

По Мурманской области ожидается облачная, днём с прояснениями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет очередной активный циклон, смещающийся с Норвежского моря в Баренцево море. В этот период по Мурманской области, при прохождении атмосферных фронтов, ожидается временами мокрый снег, снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер.

3 февраля ожидается понижение температуры воздуха.

Сегодня, 2 февраля, будет облачная, днём с прояснениями погода. Временами снег. Ветер ночью на западе области северо-западный, на востоке юго-западный сильный, в отдельных районах метель; днём западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -1-6° в течение суток. Гололедица.

* * *

На реках Мурманской области сохраняются зимние условия стока. На большинстве рек, озёр и водохранилищ отмечается ледостав, на реках Лотта (Ловнакоски), Поной (Каневка) сохраняется ледостав с полыньями. На горных реках ледостав, ледостав с полыньями.

На реках Чаваньга, Варзуга сохраняются зажоры льда.

Толщина льда на 31 января равна 30-77 см, что, в основном, меньше нормы на 1-13 см, на реках Варзуга и Лотта больше нормы на 9-13 см. Толщина льда, в основном, больше толщины льда прошлого года на 3-24 см.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нейросеть и бизнес: кто работает с ИИ чаще всего, какие риски и преимущества видят компании СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

51Xelfr
01.02.24 11:54
Было бы хорошо, если бы журналисты сообщили, а за счёт кого этот рост произошёл: постарались мигранты или уменьшающееся местное население плодиться стало, реагируя на поддержку семей.
Комментарий к новости:В Мурманской области впервые за долгое время выросли показатели по рождению первых детей и на 40% увеличилось количество многодетных семей
Алексей
01.02.24 07:00
Этот закон только усугубит обстановку,люди будут покупать дешёвую зимбуру и травиться и гнать самогон,если в думе совсем с головой не дружат то пускай принимают а тот кто захочет выпить он и так найде
Комментарий к новости:Принятие изменений в законопроект позволит оперативно вводить в отдельных населённых пунктах региона дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции
Ольга
26.01.24 02:54
Здраствуйте, 10.12.23г с ДВ была отправлена посылка Супругу в зону СВО, 20.12.23 посылка была передана в вашу службу. Сегодня 47 дней посылка в пути, супруг так и не получил посылку. *** Ольга, мы
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Как восстановиться на работе после незаконного увольнения? Ответ знает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234567891011121314151617181920212223242526272829123
-Скоро в эфире11:20«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)Идея самозапрета на выдачу кредитов становится все более популярной, его готовы установить 45% россиян-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются, доллар США на старте торгов пошёл вверх-PRO Энергетику (18+)На выездном заседании регионального правительства в городе Полярные Зори озвучили итоги работы Кольской АЭС в 2023 году и планы по дальнейшему развитию-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 февраля-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика