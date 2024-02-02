По Мурманской области ожидается облачная, днём с прояснениями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет очередной активный циклон, смещающийся с Норвежского моря в Баренцево море. В этот период по Мурманской области, при прохождении атмосферных фронтов, ожидается временами мокрый снег, снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер.

3 февраля ожидается понижение температуры воздуха.

Сегодня, 2 февраля, будет облачная, днём с прояснениями погода. Временами снег. Ветер ночью на западе области северо-западный, на востоке юго-западный сильный, в отдельных районах метель; днём западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -1-6° в течение суток. Гололедица.

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На реках Мурманской области сохраняются зимние условия стока. На большинстве рек, озёр и водохранилищ отмечается ледостав, на реках Лотта (Ловнакоски), Поной (Каневка) сохраняется ледостав с полыньями. На горных реках ледостав, ледостав с полыньями.

На реках Чаваньга, Варзуга сохраняются зажоры льда.

Толщина льда на 31 января равна 30-77 см, что, в основном, меньше нормы на 1-13 см, на реках Варзуга и Лотта больше нормы на 9-13 см. Толщина льда, в основном, больше толщины льда прошлого года на 3-24 см.