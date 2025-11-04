По Мурманской области ожидается облачная, днём с прояснениями погода

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона определяет восточная периферия циклонической депрессии. По Мурманской области местами пройдут осадки.

Сегодня, 4 ноября, будет облачная, днём с прояснениями погода. Небольшой, ночью умеренный дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха от 0 до +5° в течение суток. Ночью местами гололедица.

5 ноября - ветер южный, юго-западный умеренный. Небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха от 0 до +5° в течение суток. Ночью местами гололедица.

6 ноября - ветер юго-западный умеренный. Небольшой дождь. ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха от 0 до +5° в течение суток. Ночью местами гололедица.