По Мурманской области ожидается облачная, днём с прояснениями погода. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 11 мая погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии охватывающей Норвежское и Гренландское моря. По Мурманской области ожидается смещение атмосферных фронтов, местами пройдёт дождь, температура воздуха составит ночью +3+8°, днём +12+17°.

12 мая наш регион будет находиться под влиянием циклона, смещающегося по Баренцеву морю: ожидается местами дождь, на севере области порывистый ветер, небольшое понижение температуры воздуха в дневные часы.

13-14 мая по Мурманской области преобладающая температура воздуха составит ночью +3+8°, днём +12+18°.

Сегодня, 11 мая, будет облачная, днём с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +12+17°.