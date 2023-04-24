По Мурманской области ожидается облачная, днём с прояснениями погода. В отдельных районах небольшой снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 23 апреля циклон покинет территорию Мурманской области, осадки будут прекращаться, температура воздуха составит: ночью -3-8°, при прояснениях до -13°, днём от -2 до +3°.

Сегодня, 24 апреля, будет облачная, днём с прояснениями погода. В отдельных районах небольшой снег. Ветер западный умеренный, ночью местами сильный. Температура воздуха ночью -6-11°, днём от 0 до +5°. Местами гололедица.

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Во второй декаде апреля в уровне воды на реках и водоёмах Мурманской области существенных изменений не отмечалось. Сохранялся преимущественно слабый спад уровня воды.

В связи с положительными температурами воздуха в дневные часы, на реках области начался постепенный процесс ослабления и разрушения льда. На отдельных участках рек появились промоины в ледяном покрове.

Стаивание ледяного покрова за декаду на большинстве рек и водоёмов составила от 1 до 18 см, и толщина льда на 20 апреля была в основном ниже средних многолетних значений на 4 - 30 см.

Водность большинства рек сохраняется повышенной, относительно нормы для этого периода времени.

По состоянию на 21 апреля на реках началось медленное повышение уровней воды, преимущественно по 1-3 см в сутки.

В третьей декаде апреля, в связи с ожидаемых похолоданием, развитие весенних процессов замедлится.