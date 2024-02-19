По Мурманской области ожидается облачная, ночью с прояснениями, погода. Местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 19 февраля активный циклон сместится на восток Баренцева моря: по Мурманской области местами пройдёт, в основном, небольшой снег, на севере области сохранится порывистый ветер, температура воздуха составит -5-10°, при прояснениях -13-18° в течение суток.

Сегодня, 19 февраля, будет облачная, ночью с прояснениями, погода. Местами снег. Ветер западный, юго-западный умеренный, позёмок. Температура воздуха ночью -6-11°, при прояснениях -12-17°, днёём -2-7°, в отдельных районах до -12°. Гололедица.