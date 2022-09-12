По Мурманской области ожидается облачная погода. Дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием южной периферии циклона, расположенного в Баренцевом море. В этот период ожидается относительно тёплая с дождями погода.

Сегодня, 12 сентября, будет облачная погода. Дождь. Ветер юго-западный, днём на севере северный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +8+13°.

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Уровни воды на реках продолжают понижаться, в среднем на 1-5 см в сутки. По состоянию на 9 сентября уровни воды на большинстве рек были выше среднемноголетних уровней летне-осеннего периода на 6-32 см. Уровни воды на реках Чаваньга и Чудзъок ниже – на 4-6 см.

Температура воды на реках, озёрах и водохранилищах равна 7,7-14,0 °, на горных реках в среднем 5°.

Предупреждение

По 12 сентября в Кандалакшском районе Мурманской области и в районе города Полярные Зори сохранится 4-й региональный класс пожарной опасности.