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Мурманская область. Арктика (16+)15.09.22 08:00

По Мурманской области ожидается облачная погода. Дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием северо-восточной периферии циклона, расположенного на юге Норвежского моря и смещающегося в восточном направлении. 15 сентября облачность уплотнится и дожди ожидаются уже более интенсивные и повсеместно.

Сегодня, 15 сентября, будет облачная погода. Дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +8+13°.

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Уровни воды на реках продолжают понижаться, в среднем по 1-2 см в сутки. По состоянию на 13 сентября уровни воды на реках Лотта, Варзуга, Умба, Монча выше среднемноголетних уровней летне-осеннего периода на 2-9 см, на остальных реках — на 10-35 см.

12-13 сентября на реках Ура, Шовна, Кола, Кица, Туманная, Чаваньга и Ёна, после прошедших дождей, вновь отмечалось повышение уровней воды, интенсивностью 1-9 см.

Температура воды на реках, озёрах и водохранилищах равна 7,5-13°, на горных реках 4-5°.

Предупреждение

По 15 сентября в Кандалакшском районе сохранится 4-й региональный класс пожарной опасности.

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