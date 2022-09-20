По Мурманской области ожидается облачная погода. Дождь, днём в горных районах с мокрым снегом

Как сообщает Мурманское УГМС, 20 и 21 сентября погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с Московской области на Архангельскую область и далее на юг Карского моря. По Мурманской области ожидается временами дождь, днём 20 и ночью 21 сентября в горных районах с мокрым снегом, местами сильный порывистый ветер. Преобладающая температура воздуха составит +5+10°, ночью 21 сентября +1+6°, в отдельных районах заморозки до -2°.

22 сентября наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления: ожидается местами небольшой дождь, температура воздуха ночью +1+6°, в отдельных районах заморозки до -2°, днём воздух прогреется до +7+12°.

Сегодня, 20 сентября, будет облачная погода. Дождь, днём в горных районах с мокрым снегом. Ветер северо-восточный умеренный, утром и днём местами сильный. Температура воздуха +5+10° в течение суток.