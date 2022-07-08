По Мурманской области ожидается облачная погода. Дождь, местами грозы

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона определяет поле пониженного атмосферного давления: местами пройдёт дождь. 8 и 9 июля ожидается смещение циклона с юга Скандинавии на Кольский полуостров и далее в Баренцево море. По Мурманской области ожидается временами дождь, наиболее интенсивный днём 8 июля, преобладающая температура воздуха в дневные часы 8 июля +15+20°, 9 июля +13+18°.

Сегодня, 8 июля, будет облачная погода. Дождь, местами грозы. Ветер юго-западный, днём на севере области северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +13+18°.

Оповещение о чрезвычайной пожарной опасности

8 июля по Мурманской области сохраняется 5-й региональный класс пожарной опасности: в Печенгском районе, на севере Кольского района, в Ловозерском районе, в районе городов Мурманск, Апатиты, Кировск.