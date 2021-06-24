По Мурманской области ожидается облачная погода. Дождь, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 24-26 июня Кольский полуостров будет находиться, в основном, в малоградиентном барическом поле. По Мурманской области ожидается временами дождь, наиболее интенсивный 24 июня на юге и востоке области. В отдельных районах возможны грозы. Преобладающая температура воздуха ночью +5+11°, днём +11+17°, 25 июня +17+22°.

Сегодня, 24 июня, будет облачная погода. Дождь, местами сильный, ночью в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +11+16°.