По Мурманской области ожидается облачная погода. Дождь, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 30 июля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Архангельской области на Белое море. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами дождь, в отдельных районах сильный, местами сильный порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы +9+14°, на востоке области местами +15+20°.

31 июля -1 августа циклон заполнится, интенсивность дождей постепенно уменьшится, днём воздух прогреется, в основном, до +16+21°.

Сегодня, 30 июля, будет облачная погода. Дождь, местами сильный. Ветер северо-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +9+14°, на востоке местами +15+20°.