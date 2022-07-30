Мурманская область. Арктика (16+)30.07.22 08:00
По Мурманской области ожидается облачная погода. Дождь, местами сильный
Как сообщает Мурманское УГМС, 30 июля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с Архангельской области на Белое море. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, временами дождь, в отдельных районах сильный, местами сильный порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы +9+14°, на востоке области местами +15+20°.
31 июля -1 августа циклон заполнится, интенсивность дождей постепенно уменьшится, днём воздух прогреется, в основном, до +16+21°.
Сегодня, 30 июля, будет облачная погода. Дождь, местами сильный. Ветер северо-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +6+11°, днём +9+14°, на востоке местами +15+20°.
Комментарии
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Последние комментарии
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
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