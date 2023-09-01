По Мурманской области ожидается облачная погода. Дождь, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, в последний день лета к Кольскому полуострову подойдёт атмосферный фронт, в этот день в нашем регионе ожидается преимущественно пасмурная с дождями погода, хотя на севере области влияние фронта скажется только во второй половине дня.

1 сентября атмосферный фронт накроет уже весь Кольский полуостров, и первый осенний день ознаменуется обильными дождями.

2 сентября дожди сохранятся лишь местами.

Тем не менее в ближайшие дни, 1 и 2 сентября, в нашем регионе сохранится ещё летний температурный режим, в дневные часы воздух прогреется до +12+19°.

Сегодня, 1 сентября, облачная погода. Дождь, местами сильный. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +9+14°, днём +14+19°.