По Мурманской области ожидается облачная погода. Дождь, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 13-14 сентября по территории Мурманской области ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. В этот период ожидаются обильные дожди и понижение температуры воздуха до +6+12° в дневные часы.

Сегодня, 13 сентября, облачная погода. Дождь, местами сильный. Ветер северо-западный, ночью на востоке южный умеренный. Температура воздуха +7+12º в течение суток, днем в отдельных районах +12+17°.

Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности

13 сентября на востоке Терского района Мурманской области сохранится V региональный класс пожарной опасности.