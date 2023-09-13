Мурманская область. Арктика (16+)13.09.23 08:00
По Мурманской области ожидается облачная погода. Дождь, местами сильный
Как сообщает Мурманское УГМС, 13-14 сентября по территории Мурманской области ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. В этот период ожидаются обильные дожди и понижение температуры воздуха до +6+12° в дневные часы.
Сегодня, 13 сентября, облачная погода. Дождь, местами сильный. Ветер северо-западный, ночью на востоке южный умеренный. Температура воздуха +7+12º в течение суток, днем в отдельных районах +12+17°.
Предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности
13 сентября на востоке Терского района Мурманской области сохранится V региональный класс пожарной опасности.
Комментарии
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Последние комментарии
Виктория
11.09.23 19:54
Здравствуйте! Как-то расплывчато везде пишется: г.Санкт-Петербург, 9-12 сентября... А можно как-то поконкретнее, чтобы пройти хоть немного, где и когда??? Благодарю! *** Вот ссылка на подробную инфо
Екатерина
03.09.23 15:50
Чтобы вести такие расследования надо было собрать больше информации, а не на скорую руку городить «огород». Сюжет больше напоминает ряд собранных в кучу неподтвержденных недофактов чем, материал похож
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Анастасия
31.08.23 22:46
Добрый вечер! Отправила супругу посылку на сво 12.08.23, отслеживала по трек номеру 18.08.23 в 15:45 прошла сортировку на московском казанском вокзале писали была передана мо далее отслеживаться перес
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