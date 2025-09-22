По Мурманской области ожидается облачная погода. Дождь, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 22 сентября погоду региона будет определять циклон, смещающийся с севера Ботнического залива на Кольский полуостров. Пройдут дожди различной интенсивности, ветер отвернёт к северному направлению и усилится, преобладающая температура воздуха днём составит от +5 до +10°.

23-24 сентября циклон продолжит смещаться в северо-восточном направлении: ожидается сильный северо-западный ветер, дожди, местами сильные, днём температура воздуха понизится до +3+8°

Сегодня, 22 сентября, будет облачная погода. Дождь, местами сильный. Ветер ночью восточный, днём северо-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха днём +5+10°.

23 сентября - ветер северо-западный сильный. Дождь, днём местами сильный. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +4+9°.

24 сентября - ветер северо-западный умеренный, ночью в отдельных районах сильный. Временами дождь. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +3+8°.