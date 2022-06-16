По Мурманской области ожидается облачная погода. Дождь, утром и днём в отдельных районах сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, ожидается смещение активного циклона с районов Прибалтики на Карелию и далее на Белое море. По Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +6+11°.

Сегодня, 16 июня, будет облачная погода. Дождь, утром и днём в отдельных районах сильный. Ветер северо-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +3+8°, днём +5+10°.

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По состоянию на 15 июня весеннее половодье на территории Мурманской области завершилось. На большинстве рек продолжается понижение уровней воды по 1-5 см в сутки. На горных реках, после прошедших дождей, отмечалось повышение уровней воды по 1-2 см в сутки. Горизонты водохранилищ Иовского, Верхне-Туломского, Княжегубского, Пиренги, Серебрянского, Верхне-Туломского – ниже НПУ на 3-90 см. Температура воды на большинстве рек равна 11-15°, на горных реках 4-5°, на водохранилищах – 7-12° (Серебрянское - 3°).