По Мурманской области ожидается облачная погода. Дождь. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 11-13 августа Мурманская область будет находиться под влиянием южной периферии циклона, смещающегося с севера Норвежского моря на восток Баренцева моря. В этот период в нашем регионе ожидается облачная с порывистым ветром и дождями погода, лишь 13 августа преимущественно без осадков. Температура воздуха будет постепенно понижаться.

Сегодня, 10 августа, будет облачная погода. Дождь. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +9+14°, днём 15+20°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

По 11 августа в Ловозерском районе Мурманской области ожидается 4-й региональный класс пожарной опасности.