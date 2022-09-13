По Мурманской области ожидается облачная погода. Местами дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 13-15 сентября Кольский полуостров будет находиться под влиянием северо-восточной периферии циклона, расположенного на юге Норвежского моря и смещающегося в восточном направлении. 13 сентября влияние облачной системы циклона будет незначительно сказываться на погоде нашего региона – дожди ожидаются лишь местами.

14 и 15 сентября облачность уплотнится и дожди ожидаются уже более интенсивные и повсеместно. Температура воздуха в дневные часы в этот период по Мурманской области составит +9+14 градусов.

Сегодня, 13 сентября, будет облачная погода. Местами дождь. Ветер ночью слабый, днём южный умеренный. Температура воздуха ночью +1+6°, днём +9+14°.