Мурманская область. Арктика (16+)04.07.25 08:00
По Мурманской области ожидается облачная погода. Местами дождь, днём на юге области сильный
Как сообщает Мурманское УГМС, 4-5 июня наш регион будет находиться под влиянием активного циклона, смещающегося с юга Скандинавии в северо-восточном направлении на Архангельскую область. В этот период по Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +5+11°.
5 июля - ветер северный, северо-западный сильный. Временами дождь. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +5+10°.
Сегодня, 4 июля, будет облачная погода. Местами дождь, днём на юге области сильный. Ветер северо-восточный, северный умеренный, днём в отдельных районах сильный. Температура воздуха +5+10° в течение суток.
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