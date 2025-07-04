По Мурманской области ожидается облачная погода. Местами дождь, днём на юге области сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 4-5 июня наш регион будет находиться под влиянием активного циклона, смещающегося с юга Скандинавии в северо-восточном направлении на Архангельскую область. В этот период по Мурманской области ожидается дождь различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы +5+11°.

5 июля - ветер северный, северо-западный сильный. Временами дождь. Температура воздуха ночью +2+7°, днём +5+10°.

Сегодня, 4 июля, будет облачная погода. Местами дождь, днём на юге области сильный. Ветер северо-восточный, северный умеренный, днём в отдельных районах сильный. Температура воздуха +5+10° в течение суток.