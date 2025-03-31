Мурманская область. Арктика (16+)31.03.25 08:00
По Мурманской области ожидается облачная погода. Местами осадки в виде мокрого снега
Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится в поле пониженного атмосферного давления, под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с побережья Норвегии и юга Скандинавии через Кольский полуостров. По Мурманской области ожидаются временами осадки, в дневные часы сохранится положительная температура воздуха.
Сегодня, 31 марта, будет облачная погода. Местами осадки в виде мокрого снега, отложение мокрого снега. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1-6°, днём от 0 до +5°. Гололедица, местами сильная.
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