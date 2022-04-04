По Мурманской области ожидается облачная погода. Местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится в поле пониженного атмосферного давления. Пройдёт небольшой, местами умеренный снег.

Сегодня, 4 апреля, будет облачная погода. Местами снег. Ветер юго-восточный, восточный слабый. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях до -20°, днём -1-6°. Гололедица.

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За прошедшую декаду высота снега на севере, северо-востоке и в центральных районах Мурманской области увеличилась и достигла 31 марта 60-100 см, в районе п. Туманный - 135 см. В южных районах и на Терском берегу высота снега незначительно уменьшилась и равна 50-80 см. На реках и водоёмах Мурманской области толщина льда 31 марта равна 30-85 см.