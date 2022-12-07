Мурманская область. Арктика (16+)07.12.22 08:00
По Мурманской области ожидается облачная погода. Местами снег
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной на юго-западе Баренцева моря и на севере Норвежского побережья. В этот период по Мурманской области ожидается облачная погода, временами снег.
Сегодня, 7 декабря, будет облачная погода. Облачная погода. Местами снег, днём в отдельных районах туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха -3-8°, при прояснениях -10-15° в течение суток. Гололедица.
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