По Мурманской области ожидается облачная погода. Местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной на юго-западе Баренцева моря и на севере Норвежского побережья. В этот период по Мурманской области ожидается облачная погода, временами снег.

Сегодня, 7 декабря, будет облачная погода. Облачная погода. Местами снег, днём в отдельных районах туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха -3-8°, при прояснениях -10-15° в течение суток. Гололедица.