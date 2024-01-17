По Мурманской области ожидается облачная погода. Местами снег, изморозь

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием северной, северо-западной периферии циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах порывистый ветер.

18 января наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, преобладающая температура воздуха составит -10-15°, при прояснениях -17- 22° в течение суток.

Сегодня, 17 января, будет облачная погода. Местами снег, изморозь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -13-18°, местами -20-25°, днём -6-11°, местами до -16°. Гололедица.