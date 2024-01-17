Мурманская область. Арктика (16+)17.01.24 08:00
По Мурманской области ожидается облачная погода. Местами снег, изморозь
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием северной, северо-западной периферии циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах порывистый ветер.
18 января наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, преобладающая температура воздуха составит -10-15°, при прояснениях -17- 22° в течение суток.
Сегодня, 17 января, будет облачная погода. Местами снег, изморозь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -13-18°, местами -20-25°, днём -6-11°, местами до -16°. Гололедица.
Комментарии
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Последние комментарии
Хадижа
16.01.24 08:27
Молодец! Умничка!!!
Комментарий к новости:В 2024 году в Мурманской области планируется заключить 1040 соцконтрактов
Наталия Ивановна
10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
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