По Мурманской области ожидается облачная погода. Местами снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, в ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, расположенного на востоке Баренцева моря. В этот период ожидается понижение температуры воздуха, временами осадки преимущественно в виде мокрого снега и сильный порывистый ветер в северной части Кольского полуострова.

Сегодня, 20 октября, будет облачная погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер западный, северо-западный сильный. Температура воздуха от -2 до +3° в течение суток. Местами гололедица.

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На территории Мурманской области сохраняются положительные среднесуточные температуры. Уровни воды на реках выше среднемноголетних уровней летне-осеннего периода на 13-50 см.

Температура воды на реках и водоёмах за неделю изменилась незначительно и на 18 октября равна: на реках и озёрах 3,5 -6,0°, на водохранилищах 5,0-8,5°.