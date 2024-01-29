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Мурманская область. Арктика (16+)29.01.24 08:00

По Мурманской области ожидается облачная погода. Местами снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду нашего региона будет определять активная циклоническая деятельность в Норвежском и Баренцевом морях. В этот период по Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, временами снег, мокрый снег, повышение температуры воздуха днём 28 января до -4+1°, 29 января до -1+4°.

Сегодня, 29 января, будет облачная погода. Местами снег, мокрый снег. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный, поземок. Температура воздуха ночью -1-6°, днем от -1 до +4°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

28 января в период 21-24 часа в центральных районах побережья Норвегии отмечалось опасное волнение 9,0-11,0 метров, на севере побережья Норвегии 11,0-13,0 метров. Сохранится до 5-8 часов 30 января.

29 января в период 3-7 часов на севере побережья Норвегии ожидается юго-западный, западный ветер 30-35 м/с. Сохранится до 5-8 часов 30 января.

29 января в период 8-12 часов на западе Баренцева моря, на юге Гренландского моря ожидается юго-западный, западный ветер 30-35 м/с. Сохранится до 12-15 часов 30 января.

29 января в период 15-18 часов на западе и в центральных районах Баренцева моря ожидается опасное волнение 9,0-11,0 метров. Сохранится до 15-18 часов 30 января.

 

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