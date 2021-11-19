По Мурманской области ожидается облачная погода. Мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 19 и 20 ноября наш регион будет находиться под влиянием циклона с центром в районе горла Белого моря: ожидается снег, 20 ноября местами порывистый ветер, постепенное понижение температуры воздуха.

Сегодня, 19 ноября, будет облачная погода. Мокрый снег, снег, местами отложение мокрого снега. Ветер юго-западный, западный слабый. Температура воздуха от +1 до -4° в течение суток. Гололедица.