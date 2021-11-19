Мурманская область. Арктика (16+)19.11.21 08:00
По Мурманской области ожидается облачная погода. Мокрый снег
Как сообщает Мурманское УГМС, 19 и 20 ноября наш регион будет находиться под влиянием циклона с центром в районе горла Белого моря: ожидается снег, 20 ноября местами порывистый ветер, постепенное понижение температуры воздуха.
Сегодня, 19 ноября, будет облачная погода. Мокрый снег, снег, местами отложение мокрого снега. Ветер юго-западный, западный слабый. Температура воздуха от +1 до -4° в течение суток. Гололедица.
Комментарии
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Последние комментарии
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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