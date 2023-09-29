По Мурманской области ожидается облачная погода. Небольшой, местами умеренный дождь

Как сообщает Мурманское УГМС, 29-30 сентября наш регион будет находиться под влиянием восточной части обширной многоцентровой циклонической депрессии. По Мурманской области ожидается временами дождь, преобладающая температура воздуха в дневные часы 29-30 сентября +9+14°.

Сегодня, 29 сентября, облачная погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9°, днём +8+13°.

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В течение прошедшей недели на реках Мурманской области отмечалось повышение уровней воды, вследствие выпадения осадков различной интенсивности. За неделю уровни воды повысились на 3-35 см, на р. Лотта – на 49-60 см.

Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней летне-осеннего периода на 12-91 см.

Температура воды на реках, озёрах и водохранилищах равна 8-13°C, на горных реках 6-7°C.