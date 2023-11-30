По Мурманской области ожидается облачная погода. Небольшой, местами умеренный снег

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет северная периферия циклонической депрессии, расположенной над центральной частью России и Западной Европой. 30 ноября ожидается ослабление ветра, уменьшение интенсивности осадков, постепенное понижение температуры воздуха.

Сегодня, 30 ноября, будет облачная погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, ночью местами сильный, позёмок. Температура воздуха -2-7°, ночью при прояснениях до -12°. Гололедица.

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На реках Мурманской области сохраняется зимний режим.

На большинстве рек, озёр и водохранилищ отмечается ледостав, ледостав с полыньями. По состоянию на 29 ноября уровни воды на большинстве рек ниже уровней прошлого года на 1-55 см, на реках Акким, Поной (Каневка), Тумча и Юкспорйок – выше на 5-47 см.

Толщина льда на 25 ноября на реках, на озерах и водохранилищах увеличилась за пятидневку на 1-5 см, и составляет 16-30 см.