По Мурманской области ожидается облачная погода. Небольшой, местами умеренный снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 4-5 декабря Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с севера побережья Норвегии. 4 декабря, при прохождении центра циклона, ожидается временами снег, температура воздуха в дневные часы от +1 до -4°.

5 декабря циклон постепенно сместится с востока Мурманской области на район Республики Коми: осадков станет меньше, температура воздуха составит -3-8°, при прояснениях -13-18° в течение суток.

6 декабря наш регион будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления: снег пройдёт на юго-западе области, преобладающая температура воздуха ожидается -7-12°, при прояснениях -17-22° в течение суток.

Сегодня, 4 декабря, будет облачная погода. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер ночью юго-западный, днём западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха днём от +1 до -4°. Гололедица.

5 декабря - ветер ночью юго-западный слабый, днём северный умеренный, позёмок. Небольшой, местами умеренный снег. Температура воздуха ночью -1-6°, при прояснениях -7 -12°, днём от 0 до -5°.