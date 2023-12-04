Мурманская область. Арктика (16+)04.12.23 08:00
По Мурманской области ожидается облачная погода. Небольшой, ночью местами умеренный снег
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет северо-западная периферия циклонической депрессии, расположенной над центральной частью России. 4 декабря ожидается уменьшение интенсивности осадков, постепенное понижение температуры воздуха.
Сегодня, 4 декабря, будет облачная погода. Небольшой, ночью местами умеренный снег. В отдельных районах изморозь, туман. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха -6-11° при прояснениях -13-18° в течение суток. Гололедица.
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