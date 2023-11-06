По Мурманской области ожидается облачная погода. Ночью и утром снег, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 6 ноября по Мурманской области сохранится тёплая с осадками погода, 7 ноября ожидается небольшое понижение температуры воздуха.

Сегодня, 6 ноября, будет облачная погода. Ночью и утром снег, местами сильный. Днём местами небольшой мокрый снег. Ветер ночью северный, северо-западный умеренный, утром и днём западный, юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -1-6°, днём от -3 до +2°. Гололедица.