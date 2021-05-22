По Мурманской области ожидается облачная погода. Осадки, местами сильные

Как сообщает Мурманское УГМС, 22 мая погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся с юга Финляндии на Кольский полуостров. По Мурманской области ожидаются обильные осадки, местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха от 0 до +5°, ухудшение состояния дорог.

23 мая циклон сместится на юго-восток Баренцева моря, интенсивность осадков уменьшится, днёем воздух прогреется до +2+7°.

24 мая ожидается среднесуточная температура воздуха на 1-4° ниже климатической нормы.

Сегодня, 22 мая, будет облачная погода. Осадки, местами сильные. Ветер северо-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха от 0 до +5°, днём на востоке области +5+10°. Местами гололедица.

Оповещение о высокой пожарной опасности

20 и 21 мая на востоке Ловозерского района ожидается IV региональный класс пожарной опасности.