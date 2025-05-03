По Мурманской области ожидается облачная погода. Осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находился под влиянием циклона, смещающегося по югу Баренцева моря в восточном направлении. 3 мая центр циклона сместится на район Карелии: в нашем регионе ожидаются осадки и понижение температуры воздуха.

Сегодня, 3 мая, будет облачная погода. Осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные. Ветер юго-восточный, южный умеренный, в отдельных районах сильный, днём на западе области северный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +2+7°. Местами гололедица.