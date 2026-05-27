Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием циклонической деятельности над Архангельской областью. По Мурманской области ожидается прохождение атмосферных фронтов, осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильный порывистый ветер.

Сегодня, 27 мая, по Мурманской области ожидается облачная погода. Осадки в виде дождя и мокрого снега, утром и днём местами сильные. Ветер северо-восточный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха от 0 до +6° в течение суток.

Сегодня в Мурманске - облачная погода. Временами мокрый снег. Ветер северо-восточный ночью умеренный, днём сильный. Температура воздуха +1+3°.

28 мая по Кольскому полуострову прогнозируется ветер северный умеренный, ночью местами сильный. Небольшие, местами умеренные, ночью на северо-западе области сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, днём +3+8°.

28 мая в областном центре ожидается ветер северный ночью сильный, днём умеренный. Ночью сильные, днём небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью +1+3°, днём +3+5°.