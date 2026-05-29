Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием циклонической деятельности над Архангельской областью. По Мурманской области, при смещении атмосферных фронтов, ожидаются осадки различной интенсивности, в отдельных районах сильный порывистый ветер,

30 мая Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт дождь, днём воздух прогреется до +9+14°.

Сегодня, 29 мая, по Мурманской области ожидается облачная погода. Осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северный, северо-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха +3+8°.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +3+5°.

30 мая по Кольскому полуострову прогнозируется ветер северо-западный умеренный. Местами дождь. Температура воздуха ночью от 0 до +5°, местами заморозки до -1°, днём +9+14°.

30 мая в областном центре ожидается ветер северо-западный умеренный. Временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +2+4°, днём +10+12°.